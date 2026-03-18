Alojamento Local: Procura sobe na Páscoa, com espanhóis na liderança

Mais de 1.500 reservas, para um total de 4.200 noites, no fim de semana da Páscoa.

É este o balanço que faz, para já, a GuestReady, que trabalha com a gestão de reservas de Alojamento Local (AL), à escala nacional e europeia. A empresa regista uma ocupação superior a 40% e estima que alcance os 80%, para o primeiro fim de semana de abril, que começa com a Sexta Feira Santa.

Entre as nacionalidades mais presentes, sobressai a espanhola. É que 24,4% das reservas foram feitas por 'nuestros hermanos'. Seguem-se alemães (9,8%) e franceses (9,2%), que empurram os turistas portugueses para fora do pódio.

A GuestReady nota mudanças no perfil de quem reserva. A procura centra-se cada vez mais em habitações espaçosas, para grupos maiores e estadias mais longas. Para o período de verão, a plataforma regista 3.837 reservas, para um total de 26.883 noites.