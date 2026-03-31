Alojamento turístico gera 299,4 milhões em fevereiro

O setor do alojamento turístico em Portugal alcançou, em fevereiro, proveitos totais de 299,4 milhões de euros, um aumento homólogo de 4,3%, segundo as Estatísticas Rápidas da Atividade Turística divulgadas esta terça-feira, 31, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estes resultados refletem uma ligeira subida da procura e um crescimento sustentado das receitas no início do ano.

Os estabelecimentos registaram 1,8 milhões de hóspedes (+0,8%) e 4,2 milhões de dormidas (+1,3%), com os proveitos de aposento a totalizarem 216,7 milhões de euros, também em alta homóloga (+4,0%). Em consequência, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou‑se nos 39,7 euros (+0,2%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) nos 89,6 euros (+2,5%).

A evolução das dormidas foi impulsionada tanto pelos residentes, cujo número cresceu 3,2% — para 1,4 milhões — como pelos não residentes, que somaram 2,8 milhões de dormidas, um aumento de 0,4%. Entre os mercados emissores, o Brasil sobressaiu com um crescimento expressivo de 29,6%, ao passo que o mercado francês registou o maior recuo, de 16,7%.

O INE salienta que os resultados de fevereiro poderão ter sido condicionados pela mobilidade do calendário — nomeadamente pelo período de férias associado ao Carnaval — e pelos efeitos dos fenómenos meteorológicos intensos ocorridos em janeiro e fevereiro.

De resto, no plano regional, os maiores aumentos de dormidas verificaram‑se no Alentejo (+4,2%) e no Norte (+3,4%), enquanto os Açores e o Centro apresentaram decréscimos de 3,4% e 1,9%, respetivamente.

O impacto das intempéries também se traduz nos números, uma vez que os 90 municípios mais afetados concentraram 10,1% das dormidas de fevereiro, valor que representa uma queda de 0,3 pontos percentuais face ao período homólogo de 2025.

No acumulado de janeiro e fevereiro, os proveitos totais alcançaram 575,9 milhões de euros, um crescimento de 4,9%, enquanto as dormidas no conjunto dos dois meses aumentaram 1,6%, para oito milhões.