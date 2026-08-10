Alstom e Talgo discutem bitola ibérica e manutenção no concurso de alta velocidade da CP

A francesa Alstom e a espanhola Talgo foram as duas empresas admitidas à fase de pré‑qualificação do concurso da CP para a aquisição de 12 comboios de alta velocidade, avançou hoje o jornal Público. Ficam habilitadas a apresentar, no prazo de 90 dias, propostas detalhadas para a adjudicação.

O procedimento publicitário tem um preço base de 504 milhões de euros, mas inclui uma opção que pode elevar o valor contratual até 850 milhões caso sejam encomendadas mais oito unidades.

Além da construção e entrega das composições, o caderno de encargos exige o fornecimento de peças sobressalentes e a prestação do serviço de manutenção nos primeiros dois anos de exploração.

Os requisitos técnicos definidos pela CP são exigentes: cada unidade deve oferecer pelo menos 500 lugares, atingir 300 km/h e sair equipada com rodados em bitola ibérica, sendo ainda prevista a possibilidade futura de conversão para bitola europeia. Essa capacidade de adaptação da bitola é apontada como um dos principais desafios técnicos que os concorrentes terão de resolver nas propostas.

A obrigatoriedade de incluir manutenção inicial no contrato desloca parte do valor para atividades pós‑venda e pode determinar escolhas estratégicas dos fabricantes relativamente a subcontratação e logística.

Economicamente, a contratação terá impacto na cadeia de fornecimento ferroviária em Portugal, tanto em termos de produção como de serviços especializados.

Enquanto não surge um desfecho relativamente à adjudicação, a disputa entre Alstom e Talgo deverá avaliar não só o preço mas também a solução técnica para a bitola e as garantias de suporte e peças ao longo do período inicial de operação.