Altri financia-se em 50 milhões de euros de Obrigações Verdes

O Grupo Altri obteve um financiamento de 50 milhões de euros através de Obrigações Verdes junto do banco BPI, com o objetivo de financiar o Projeto 'Caima Go Green', anunciaram as partes..De acordo com comunicado enviado à comunicação social, os 50 milhões vão permitir "à unidade da Caima, do Grupo Altri, que produz fibras celulósicas destinadas à indústria têxtil, passar a operar com recurso a energia obtida exclusivamente a partir de fontes renováveis".."O financiamento obtido permite a instalação de uma nova caldeira de biomassa e de um novo turbo gerador de cinco megawatts (MW) na Caima, em Constância, que passará a funcionar a partir de biomassa florestal residual", permitindo "abandonar os combustíveis fósseis em todo o seu processo de produção, assegurando uma total autonomia energética de fontes exclusivamente renováveis", apontou o Grupo Altri..A emissão de Obrigações Verdes tem uma maturidade até cinco anos e a operação financeira foi organizada e montada pelo banco BPI, que é também o único subscritor destes títulos de dívida assentes em princípios de sustentabilidade, explicaram as partes envolvidas.