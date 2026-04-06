Aluguer de veículos na Madeira gerou 108,9 milhões no ano passado

Os serviços de aluguer de veículos sem condutor na Madeira registaram 431.492 contratos no ano passado, gerando proveitos de 108,9 milhões de euros, indicou esta segunda-feira, 6, a Direção Regional de Estatística (DREM).

De acordo com os resultados provisórios do inquérito trimestral às empresas de aluguer de veículos da região, a maioria dos contratos foi efetuada com entrega no aeroporto (58,9%), seguindo-se os escritórios das empresas de aluguer (32,3%) e os hotéis (8,8%), refere a DREM, em comunicado.

Ao longo do ano, o número de contratos atingiu o valor mais elevado no terceiro trimestre (122.568) e o mais baixo no quarto (88.325), período em que se registou uma quebra de 27,9% face ao trimestre anterior.

A frota de veículos aumentou até ao terceiro trimestre, atingindo 13.271 unidades, antes de recuar para 12.001 nos últimos quatro meses do ano.

No total, foram contabilizados 424.427 clientes em 2025, “evidenciando uma evolução trimestral positiva nos primeiros três trimestres do ano”.

“No primeiro trimestre, foram contabilizados 97.440 clientes, aumentando para 118.018 no segundo trimestre (+21,1%) e para 124.249 no terceiro trimestre (+5,3% face ao trimestre anterior). No quarto trimestre, registou-se uma redução para 84.720 clientes, correspondendo a um decréscimo de 31,8% face ao trimestre anterior”, adianta a DREM.

O terceiro trimestre foi o período que gerou mais proveitos totais (39,7 milhões de euros) e o quarto trimestre o que gerou menos (21,7 milhões).