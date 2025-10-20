Aluguer de veículos na Madeira gerou receita de 17 milhões no primeiro trimestre deste ano

O aluguer de veículos na Madeira gerou uma receita de 17,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, indicou hoje a Direção Regional de Estatística (DREM), apontado que a frota disponível no arquipélago ronda as 11 mil viaturas.“Nos primeiros três meses de 2025, registaram-se 102.852 contratos celebrados de aluguer de veículos. Destes, mais de metade (58,0%) teve o levantamento do veículo efetuado no aeroporto, enquanto os restantes ocorreram nos hotéis ou nos escritórios” das empresas de aluguer, refere a autoridade de estatística.Os dados divulgados hoje no sítio da DREM na internet decorrem do primeiro inquérito trimestral às empresas de aluguer de veículos sem condutor da Região Autónoma da Madeira, cuja frota totalizava 11.069 veículos, sendo a maioria automóveis ligeiros de passageiros (95,9%) e os restantes motociclos (4,0%) e autocaravanas (0,1%).Entre janeiro e março de 2025, o número de clientes dos serviços de aluguer de veículos atingiu cerca de 98.900.As nacionalidades mais representativas foram a alemã (21,3% do total) e a portuguesa (20,1%), surgindo na terceira posição a Polónia (12,6% do total), seguida da França (9,2% do total) e do Reino Unido (8,0%).“Em relação aos proveitos dos serviços de aluguer de veículos, foram contabilizados 17,1 milhões de euros no total”, refere a DREM, adiantado que, deste montante, 73,1% correspondeu ao serviço base (12,5 milhões de euros), enquanto os restantes 26,9% (4,6 milhões de euros) dizem respeito a outros proveitos, nomeadamente seguros adicionais, segundo condutor, GPS, cadeira de criança e taxa de aeroporto.