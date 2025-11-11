Alvo da Bondalti: Ercros regista prejuízo superior a 41 milhões até setembro

A química espanhola Ercros fechou os primeiros nove meses do ano com um prejuízo de 41,2 milhões de euros, mais de cinco vezes superior ao registado no período homólogo de 2024 (-7,8 milhões). O resultado reflete uma forte deterioração operacional: o EBITDA caiu 89,6% para cerca de 2,4 milhões de euros, enquanto o EBITDA ajustado fixou‑se em 3,76 milhões, uma redução de 83,3% face a janeiro‑setembro de 2024.A empresa, sediada em Barcelona e alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela portuguesa Bondalti em março de 2024, atribui o desempenho fraco a uma procura “persistentemente débil”, aos elevados custos energéticos, à guerra de tarifas nos EUA e à “intensa” concorrência extracomunitária. A administração alerta ainda que “enquanto persistir a atual situação de excesso de oferta, os volumes, preços e margens vão continuar debaixo de forte pressão”.A OPA da Bondalti, que propõe 3,505 euros por ação, avançou recentemente após obter a aprovação condicionada da autoridade da concorrência espanhola. A operação precisa agora da decisão do Ministério da Economia de Espanha — que tem 15 dias úteis para decidir se a remete ao conselho de ministros — antes de seguir para o regulador do mercado, que analisará o prospeto e a documentação necessários para abrir o período de aceitação. A Bondalti terá de convencer sobretudo os pequenos acionistas, que detêm quase 77% do capital, a aceitarem a oferta.A Ercros faturou 643 milhões de euros em 2024. As próximas etapas regulatórias vão determinar o calendário e a concretização da oferta..Bondalti lança OPA de 329 milhões de euros sobre espanhola Ercros