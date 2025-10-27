Amazon anuncia investimento de 1,4 mil milhões nos Países Baixos

A Amazon revelou esta segunda-feira, 27 de outubro, um plano de investimento de 1,4 mil milhões de euros nos Países Baixos ao longo dos próximos três anos. Trata-se do maior investimento da empresa na quinta maior economia da Zona Euro desde o início das suas operações no país em 2020.Atualmente, a Amazon conta com cerca de 1.100 colaboradores nos Países Baixos, embora suas vendas online ainda estejam aquém das da Bol.com, subsidiária do retalhista Ahold Delhaize.Eva Faixt, diretora da Amazon para a Bélgica e Países Baixos, em entrevista ao jornal neerlandês Het Financieele Dagblad afirmou que "os Países Baixos são um importante mercado de crescimento para nós".Faixt acrescentou que os investimentos visam "servir melhor os nossos clientes e melhorar os nossos serviços". Parte do montante será direcionada para o desenvolvimento de inteligência artificial, com foco em apoiar empreendedores que comercializam seus produtos na plataforma da Amazon..Amazon apresenta a Alexa+ - a nova IA que promete integrar serviços como nenhuma outra