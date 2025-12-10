Amazon aumenta planos de investimento na Índia para 30 mil milhões

A multinacional norte-americana Amazon anunciou esta quarta-feira, 10, que planeia investir mais de 35 mil milhões de dólares (cerca de 30 mil milhões euros) na Índia até 2030.“A índia continua a ser para a Amazon uma das suas maiores oportunidades a longo prazo. Estamos apenas a começar (…) estimamos que vamos investir mais de 35 mil milhões de dólares adicionais nos negócios”, afirmou o vice-presidente da Amazon para Mercados Emergentes, Amit Agarwal.“Quando olhamos para o nosso negócio nos próximos cinco anos, prevemos que, até 2030, estaremos a apoiar 3,8 milhões de novos empregos na Índia”, acrescentou o responsável.Amit Agarwal explicou para a empresa a prioridade é “melhorar a experiência para que centenas de milhões de indianos experimentem a IA”.O anúncio do novo investimento da Amazon ocorre um dia depois de a Microsoft ter anunciado um investimento de 17,5 mil milhões de dólares no mesmo país, o maior já feito pela empresa na Ásia.Em outubro, a Google também anunciou um investimento de 15 mil milhões de dólares para construir um centro de dados de IA na índia.Nos últimos meses, Nova Deli estabeleceu contactos com empresas do setor tecnológico, como a Qualcomm, a Nvidia, a Adobe e a IBM, para explorar as possibilidades do setor da IA no país.No entanto, o Governo indiano alertou que esta tecnologia está a ser utilizada como instrumento de poder no atual cenário de concorrência global e tensões geopolíticas e apelou para o reforço da autonomia estratégica dos países face à volatilidade global.Em 2023, a Amazon comprometeu-se a aumentar o investimento da empresa de comércio eletrónico para 26 mil milhões de dólares na Índia até 2030 e, um ano depois, anunciou a sua entrada no setor do comércio rápido neste país..Amazon vai ao mercado para se endividar em 15 mil milhões de dólares