Amazon corta 16.000 empregos

A Amazon vai cortar cerca de 16.000 empregos na mais recente rodada de demissões em massa na indústria de tecnologia, sendo a maior redução na empresa desde 2023.

Beth Galetti, uma vice-presidente sénior da empresa de comércio eletrónico, anunciou esta quarta-feira, 28, o corte de empregos num ‘post’ no ‘blog’.

As últimas reduções seguem uma rodada de cortes de empregos em outubro, quando a Amazon demitiu 14.000 trabalhadores.

Galetti disse que os funcionários baseados nos EUA teriam 90 dias para procurar um novo cargo internamente.

Aqueles que não tiverem sucesso ou não quiserem um novo emprego receberão uma indemnização, serviços de recolocação e benefícios de seguro de saúde, disse.

"Enquanto fazemos estas mudanças, também continuaremos a contratar e a investir em áreas e funções estratégicas que são críticas para o nosso futuro," disse Galetti.

A redução do número de empregos é a maior na Amazon desde 2023, quando a empresa demitiu 27.000 funcionários.

A força de trabalho da Amazon duplicou durante a pandemia de covid-19, quando milhões ficaram em casa e aumentaram os gastos 'online'. Mas nos anos seguintes, grandes empresas de tecnologia e de venda a retalho cortaram milhares de empregos para alinhar os gastos.

A contratação estagnou nos EUA e, em dezembro, o país adicionou apenas 50.000 empregos, quase inalterados em relação ao número revisto em baixa de 56.000 em novembro.

Os dados laborais indicam uma relutância por parte das empresas em adicionar trabalhadores, mesmo com o crescimento económico a acelerar.

Muitas empresas contrataram agressivamente após a pandemia e já não precisam de preencher mais vagas. Outras têm-se contido devido à incerteza generalizada causada pelas políticas tarifárias voláteis do Presidente Donald Trump, pela inflação elevada e pela disseminação da Inteligência Artificial, que pode alterar ou até mesmo substituir alguns empregos.