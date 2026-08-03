Amazon entra para o clube dos três biliões de dólares em valor de mercado

O valor de mercado da Amazon ultrapassou esta segunda-feira, 3 de agosto, os três biliões de dólares (cerca de 2,6 biliões de euros), impulsionado pelos resultados trimestrais sólidos que atraíram investidores e pela recente procura pelos seus serviços de computação em nuvem na sequência do boom da inteligência artificial (AI).

As ações da empresa subiram 5% para 285,01 dólares (cerca de 248 euros), atingindo um máximo histórico, sendo que esta ano acumulam uma subida de mais de 23%.

Na semana passada, as ações da Amazon registaram a maior subida num único dia desde abril de 2012, depois da apresentação do maior crescimento na nuvem em mais de quatro anos e do aumento da previsão anual de gastos de capital.

A Apple, a Microsoft, a Alphabet e a Nvidia são as outras empresas que já registaram um valor de mercado de três biliões de dólares. A Nvidia é atualmente a líder mundial, com uma capitalização bolsista próxima dos cinco biliões de dólares (cerca de 4,3 biliões de euros).

A Amazon, fundada por Jeff Bezos em 1994, demorou pouco mais de dois anos a acrescentar mais um bilião de dólares ao seu valor de mercado, depois de ter atingido a marca dos dois biliões de dólares pela primeira vez em junho de 2024.