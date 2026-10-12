Amazon quer comprar startup de IA isrelita por valor a rondar 6,25 mil milhões

A Amazon está em negociações para adquirir a Decart, uma startup israelita que desenvolve inteligência artificial (IA). O negócio poderá ascender a sete mil milhões de dólares (6,25 mil milhões de euros), segundo avança o The Wall Street Journal (artigo pago).

Cotada como uma das empresas mais valiosas do mundo, a Amazon conta com a maior plataforma de e-commerce do mundo, a que junta lojas físicas na América do Norte. Noutro âmbito trabalha com IA, desde serviços de computação à assistente virtual Alexa, entre outros serviços em setores como logística e saúde, por exemplo.

Neste contexto, já comprou dezenas de startups, algumas delas ligadas à IA. É algo que outras empresas de grande dimensão têm vindo a fazer, de forma a acelerarem o desenvolvimento de produtos e serviços.

Neste caso, a Amazon quer comprar a Decart, sediada em São Francisco (EUA). Esta última desenvolveu uma plataforma com software capaz de treinar modelos de IA em tempo real, que permite reduzir os custos de processamento através de uma maior eficiência dos chips.

Recorde-se que a Anthropic esteve em conversações para comprar a Decart em agosto. O negócio poderia ascender a seis mil milhões de dólares (5,35 mil milhões de euros), relatou a Bloomberg, mas acabaria por cair.