Amazon vai ao mercado para se endividar em 15 mil milhões de dólares

A Amazon endividou-se em 15 mil milhões de dólares com a venda de obrigações, à medida que acelera os investimentos em infraestruturas associadas à Inteligência Artificial (IA).A empresa norte-americana é uma das mais valiosas entre as que têm capital aberto. Na segunda-feira, lançou obrigações no mercado e a procura atingiu 80 mil milhões de dólares, pelo que a tecnológica optou por levantar 15 mil milhões.Trata-se da primeira vez que Amazon realiza uma operação como esta nos últimos três anos. Esta surge numa altura em que esta e outras tecnológicas investem fortemente no desenvolvimento de IA. No caso, o valor angariado poderá ser utilizado numa série de possibilidades, desde pagamento de dívidas até recompra de ações próprias.O valor consta de um documento entregue à Securities and Exchange Commission (SEC), a entidade que regula esta matéria nos Estados Unidos da América. De resto, segue a linha de prática das empresas do setor, numa altura em que se espera que a Amazon invista cerca de 125 mil milhões de dólares em IA, em 2025, de acordo com as estimativas do Morgan Stanley.Juntamente com Meta (dona do Facebook, Instagram e Whatsapp) e Alphabet (dona da Google), os investimentos neste âmbito deverão ascender a 400 mil milhões de dólares em 2025.Nesse sentido, a Meta foi ao mercado no final do mês passado para se endividar em 30 mil milhões de dólares.