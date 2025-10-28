Amazon vai despedir até 30.000 trabalhadores nos EUA

A multinacional tecnológica Amazon vai despedir até 30.000 funcionários esta semana, o que constituirá o maior corte no número de trabalhadores na história da empresa. De acordo com a cadeia CNBC, que cita fontes próximas do assunto, a empresa despedirá 10% dos funcionários atualmente no quadro de pessoal como parte de um plano de cortes que começou em 2022. Nos últimos três anos, a Amazon eliminou cerca de 27.000 postos de trabalho de forma progressiva e nunca tinha cortado tantos empregos de uma só vez. O corte afetará principalmente departamentos como os de recursos humanos, pessoal de serviços, operações, dispositivos e outras áreas.Hoje, os gestores das diferentes equipas afetadas comunicaram que durante a semana enviarão os e-mails de despedimento. Diferentes sites especializados em tecnologia, como Layoffs.fyi, advertiram que durante 2025 se perderam cerca de 98.000 empregos em 216 empresas do setor nos Estados Unidos.A empresa de Seattle prevê apresentar os resultados do terceiro trimestre na próxima quinta-feira, e os analistas preveem um aumento da faturação de cerca de 11% em relação ao ano anterior e uma ligeira queda do lucro líquido devido aos custos do investimento em inteligência artificial (IA) ou logística, bem como aos custos da atual reestruturação..Amazon anuncia investimento de 1,4 mil milhões nos Países Baixos