AMD vai investir 4,4 mil milhões na Anthropic em acordo que inclui encomendas de processadores para IA

A AMD vai investir 5.000 milhões de dólares (4.380 milhões de euros) na tecnológica Anthropic, anunciaram esta quarta-feira as duas empresas norte-americanas, no âmbito de uma parceria que inclui uma encomenda de processadores para IA.

A AMD (Advanced Micro Devices) é uma gigante multinacional norte-americana de tecnologia e semicondutores, sediada em Santa Clara, Califórnia, EUA.

Esta parceria inclui também uma encomenda de processadores para o desenvolvimento e utilização de inteligência artificial (IA).

O acordo sinaliza a ambição da empresa sediada em Santa Clara, que procura posicionar-se como concorrente da Nvidia no mercado dos chips de IA de alto desempenho

O contrato abrange os novos processadores Instinct MI450, que a AMD deverá lançar no segundo semestre de 2026. Trata-se de unidades de processamento gráfico (GPU) — chips de alto desempenho essenciais para a IA, um mercado atualmente dominado pela Nvidia.

Ao todo, a Anthropic encomendou até 2 gigawatts (GW) de capacidade computacional — o que representa centenas de milhares de processadores —, além de servidores Helios, outro produto novo da AMD.

As parcerias que envolvem tanto encomendas de produtos como participações acionistas têm-se multiplicado nos últimos meses, gerando preocupações entre alguns investidores, que as veem como uma forma de impulsionar artificialmente a procura por processadores.

Para a AMD, isto representa também uma oportunidade de construir relações com clientes de prestígio no setor da IA e ganhar credibilidade.

Em outubro, a empresa fechou um acordo com a OpenAI para uma encomenda três vezes superior à da Anthropic (6 gigawatts), avaliada em mais de 100 mil milhões de dólares (87.619 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) no total.

O acordo surpreendeu porque estipulava também que a AMD concederia à OpenAI — sem contrapartida — instrumentos financeiros convertíveis em ações sob determinadas condições, o que poderia representar pouco menos de 10% do capital social da gigante de semicondutores.

No caso da Anthropic, a participação da AMD será inferior a 1%, dado que a startup sediada em São Francisco foi avaliada em 965 mil milhões de dólares (cerca de 845 mil milhões de euros) após a sua última ronda de financiamento, em maio.

Para a Anthropic, a relação com a AMD permite uma maior diversificação das suas fontes de fornecimento, complementando importantes parcerias já estabelecidas com a Google e a Broadcom — outros fornecedores de processadores adequados para IA.