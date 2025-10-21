Amnistia Internacional alerta que TikTok quer ganhar dinheiro "com inseguranças"

A Amnistia Internacional (AI) alertou hoje que a rede social TikTok pretende "ganhar dinheiro com as inseguranças dos adolescentes"."O TikTok cria uma prisão mental para os nossos jovens, manipulando os seus cérebros, porque o seu objetivo é ganhar dinheiro e explorar as inseguranças dos jovens para obter o máximo lucro", disse uma das participantes do relatório Stéphanie Mistre, cuja filha se suicidou aos 15 anos, em 2021, depois de ter ficar viciada na rede social.O relatório, "Presos na Toca do Coelho", insiste que o governo francês e a Comissão Europeia adotem "medidas urgentes para finalmente tornar o TikTok numa plataforma segura para os jovens na União Europeia (UE) e em todo o mundo".Uma das sugestões apresentadas no documento é modificar o algoritmo que, segundo a AI, leva à visualização de conteúdos que incitam à automutilação ou ao suicídio.A publicação do relatório da AI surge um mês depois de uma comissão de inquérito da Assembleia Nacional francesa ter recomendado a proibição das redes sociais para menores de 15 anos e a imposição de um "recolher obrigatório digital" para jovens dos 15 aos 18 anos..Trump aprova compra do TikTok nos EUA. Falta confirmação da ByteDance