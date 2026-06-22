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ANA lança concurso para novo terminal do Aeroporto do Porto Santo

O prazo de apresentação de propostas termina em 4 de agosto, de acordo com o procedimento hoje publicado em Diário da República (DR).
ANA lança concurso para novo terminal do Aeroporto do Porto Santo
D.R.
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A ANA – Aeroportos de Portugal lançou esta segunda-feira o concurso público para a obra de construção do novo terminal do aeroporto do Porto Santo, na Madeira.

O prazo de apresentação de propostas termina em 4 de agosto, de acordo com o procedimento hoje publicado em Diário da República (DR).

Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas nos 180 dias seguintes a essa data, é acrescentado.

As empresas que apresentem propostas, individualmente ou em agrupamento, têm de ter um volume médio de negócios anual de 50 milhões de euros, entre 2023 e 2025.

Em fevereiro, o presidente da comissão executiva, Thierry Ligonniére, indicou que a obra deverá estar concluída em 2029.

Atualmente, o Aeroporto do Porto Santo tem capacidade para receber três aviões em simultâneo, sendo que, com a obra de requalificação, prevista para o início do próximo ano, aumentará para seis, adiantou na ocasião.

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