ANA prevê investir 687 milhões de euros nos aeroportos nacionais até 2028

A ANA deverá reforçar significativamente o investimento nos aeroportos que gere em Portugal nos próximos três anos. A concessionária prevê aplicar 687 milhões de euros entre 2026 e 2028, excluindo IVA e a preços correntes, de acordo com o Negócios.

O plano representa um aumento gradual do esforço financeiro anual. Depois de investir 165 milhões de euros em 2026, a empresa estima gastar 215 milhões em 2027 e 307 milhões em 2028. Face aos 128 milhões investidos em 2025, o montante previsto para 2026 traduz um crescimento de 29%.

O aeroporto de Lisboa concentrará a maior parte dos recursos, com 388 milhões de euros, equivalentes a 56% do investimento total. Deste valor, 231 milhões serão destinados ao plano de melhoria operacional da Portela e 64 milhões a projetos relacionados com o reforço da capacidade.

O aeroporto do Porto deverá receber 80 milhões de euros até 2028. Seguem-se os aeroportos dos Açores, com 78 milhões, Faro, com 63 milhões, e Madeira, com 57 milhões. Para o terminal civil de Beja estão previstos três milhões de euros.

A programação de investimento consta da documentação apresentada pela ANA no processo de consulta pública para a atualização das taxas reguladas, que deverá entrar em vigor em 1 de janeiro.

As verbas indicadas não incluem os investimentos relacionados com a assistência a passageiros com mobilidade reduzida, a segurança e as atividades não aeronáuticas.