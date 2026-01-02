ANACOM passa a liderar a regulação postal na UE e quer um setor "mais inovador"

A ANACOM passa a liderar o Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais para o ano de 2026. Entre os objetivos está a revisão das leis europeias referentes aos serviços postais.A presidente do Conselho de Administração da ANACOM, Sandra Maximiano, assumiu esta sexta-feira, 2 de janeiro, as funções de presidente do European Regulators Group for Postal Services (ERGP). O organismo existe desde 2010 e visa a cooperação entre as várias entidades europeias do setor, com o propósito de aproximar regras e partilhar boas práticas entre Estados-membros.Nas redes sociais, a ANACOM faz saber que tem "quatro objetivos centrais". São eles o reforço da eficiência e transparência no ERGP, a promoção do papel das autoridades reguladoras nacionais, o fortalecimento do diálogo com os stakeholders do setor postal e a revisão do quadro regulamentar europeu, tendo por base os desafios atuais e futuros.Na rede social "LinkedIn", a própria Sandra Maximiano escreve a "honra" de assumir o cargo e sublinha a vontade de "contribuir para um mercado postal mais inovador, sustentável e centrado no utilizador", pode ler-se numa mensagem partilhada durante a manhã.."Overdose normativa". Anacom critica fragmentação da regulação europeia.Anacom vai regular IA em Portugal, com o foco na legislação europeia.Anacom. Sandra Maximiano quer garantir "quadro regulatório estável e previsível"