Andersen Iberia integra sociedade portuguesa PRA e volume de negócios sobe para 110 milhões

A Andersen Iberia anunciou a integração da sociedade portuguesa PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, operação que eleva o volume de negócios do grupo na Península Ibérica para mais de 110 milhões de euros em 2026 e aumenta a faturação em Portugal para cerca de 23 milhões de euros.

A incorporação, diz a firma em comunicado, traz para a Andersen mais de 700 profissionais na Península Ibérica, dos quais 129 são sócios, e integra a equipa e a carteira de clientes da PRA, que reportava um volume de negócios superior a 15 milhões de euros. Os sócios da PRA passarão a fazer parte da estrutura da Andersen, enquanto os restantes colaboradores serão integrados nas respetivas áreas de prática.

A operação reforça a presença da Andersen em setores estratégicos da economia portuguesa, nomeadamente energia, infraestruturas, imobiliário, financeiro, tecnologia e saúde, através da incorporação de quatro novas áreas de prática.

A PRA, fundada em 2001, aporta experiência regulatória e cobertura nacional, com escritórios em Lisboa, Porto, Faro, Leiria, Évora, Viseu, Ponta Delgada e Funchal, sublinha no mesmo documento.

José Vicente Morote, managing partner da Andersen Iberia, afirma que a operação "reforça a nossa capacidade operacional em Espanha e Portugal e consolida‑nos como uma plataforma de serviços jurídicos de referência no mercado ibérico". Para Morote, trata‑se de "um marco no setor a nível ibérico e representa um verdadeiro ponto de inflexão na nossa estratégia de crescimento".

Pedro Raposo e Miguel Miranda, chairman e managing partner da PRA, passam a integrar o conselho de administração da Andersen Iberia, com Pedro Raposo como vice‑presidente. "Este é um passo natural para a nossa equipa, porque partilhamos a mesma forma de trabalhar: compromisso absoluto com o cliente, sempre com base na excelência e no profissionalismo", afirma Pedro Raposo, sublinhando que a junção permitirá "somar capacidades, reforçar a nossa especialização e oferecer aos clientes um acompanhamento ainda mais sólido e ágil em Portugal e na Península Ibérica".