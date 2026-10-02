Anthropic admite entrar em bolsa em novembro

A Anthropic, proprietária do chatbot Claude, está a prepara-se para entrar em bolsa em novembro. A gigante da Inteligência Artificial (IA) estará a apontar realizar o IPO-Initial Public Offering (em português, oferta pública inicial) após as eleições intercalares nos EUA, marcadas para 3 de novembro.

Apesar de ser uma das vozes que alerta para o risco da IA destruir a humanidade, a empresa liderada por Dario Amodei quer entrar no mercado de capitais e consolidar-se como uma das mais valiosas do mundo.

Analistas apontam que a Anthropic valha cerca de dois biliões de dólares (1,7 mil milhões de euros).

Segundo avançam os jornais internacionais e a Bloomberg, o processo para o IPO deverá iniciar-se a 9 de novembro.

Ainda este mês é provável uma apresentação da tecnológica aos investidores.

Em 2025, a Anthropic apresentou resultados líquidos negativos de 42 mil milhões de dólares (37,3 mil milhões de euros) e prejuízos operacionais superiores a 8 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros).

As receitas atingiram cerca de 4,6 mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros), mais doze vezes que no ano anterior.