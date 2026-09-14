Anthropic diz a investidores que terá lucro operacional pelo 2.º trimestre consecutivo

A tecnológica norte-americana Anthropic, que criou a IA Claude, informou um grupo de investidores que prevê um lucro operacional pelo segundo trimestre consecutivo, em vésperas da sua entrada na bolsa, noticiou esta segunda-feira, 14 de setembro, o Financial Times.

A informação de um lucro operacional pelo segundo trimestre consecutivo visa também dissipar as dúvidas sobre os elevados gastos que as empresas de IA estão a fazer no desenvolvimento dos seus modelos.

A Anthropic, que escolheu o índice tecnológico Nasdaq para sua abertura de capital em data a anunciar, poderá alcançar uma avaliação de 2 biliões de dólares (1,72 bilião de euros) ou mais, segundo uma fonte consultada pelo Financial Times (FT).

A empresa havia previsto publicar a documentação da operação na semana passada, mas, em vez disso, compartilhou-a com um grupo restrito de investidores e responderá às suas perguntas antes de torná-la pública, aponta o FT.

A Anthropic obteve um resultado operacional ajustado positivo no segundo trimestre, após as suas receitas se terem multiplicado por 14 em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 11.500 milhões de dólares (9.890 milhões de euros).