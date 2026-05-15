Anthropic fecha nova ronda de financiamento que a pode tornar mais valiosa que a OpenAI

A Anthropic acordou os termos de uma nova ronda de financiamento de 30 mil milhões de dólares, cerca de 25,6 mil milhões de euros, que a valorizará em aproximadamente 769,1 mil milhões de euros, e deverá ser concluída ainda este mês.

Quatro fundos, mais concretamente a Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital e Altimeter Capital, comprometeram‑se a coliderar a operação e cada um deverá investir cerca de 1,7 mil milhões de euros.

A empresa procura outros investidores para completar a ronda e as condições podem ainda ser ajustadas até ao anúncio final.

O processo acelerou depois de propostas recebidas no mês passado e de conversações conduzidas pelo diretor financeiro Krishna Rao nas últimas semanas.

Esta ronda chega três meses depois de outra operação no mesmo valor que avaliou a Anthropic em cerca de 299,1 mil milhões de euros, num contexto de receitas em forte crescimento.

As receitas anualizadas da Anthropic deverão em breve ultrapassar os 38,5 mil milhões, o que representa um aumento de cinco vezes face aos cerca de 7,7 mil milhões de euros.

Fontes próximas do processo indicaram, ao Financial Times, que esse ritmo de crescimento atraiu o interesse de múltiplos investidores atuais e potenciais.

Anthropic e Sequoia recusaram comentar e Dragoneer, Altimeter e Greenoaks não responderam aos contatos feitos pela publicação.

Três das firmas envolvidas também são investidores relevantes da OpenAI, que foi recentemente avaliada em cerca de 728,1 mil milhões de euros.

Não se espera por agora a participação direta das grandes tecnológicas nesta nova ronda, embora a Anthropic já tenha recebido compromissos substanciais de empresas como Amazon e Google.