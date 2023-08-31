DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Antigo diretor da BBC e do New York Times é o novo presidente da CNN

Mark Thompson vai ocupar a partir de 9 de outubro as funções de Chris Licht, demitido em junho.
O antigo diretor executivo da BBC e do The New York Times, Mark Thompson, foi nomeado presidente e diretor executivo da CNN, canal de televisão que passou por duas lideranças e perdeu espetadores nos últimos dois anos.

Thompson, escolhido pela detentora da estação, a Warner Bros, vai ocupar a partir de 09 de outubro as funções de Chris Licht, demitido em junho.

Mark Thompson, que deixou o Times em 2020, depois de oito anos como presidente e diretor da empresa, está associado à transição do jornal para uma lógica mais dependente de assinantes do que do mercado publicitário.

O inglês, nomeado cavaleiro pelo governo britânico este ano, foi diretor-geral da BBC entre 2004 e 2012.

"Há muito que admiro a liderança transformadora de Mark e a sua capacidade de inspirar as organizações a elevarem as suas próprias ambições e o seu sentido do que é possível, e a alcançá-lo", disse, numa nota enviada à equipa da CNN, o responsável da Warner Bros, David Zaslav.

Em comunicado, Thompson escreveu que o jornalismo televisivo está a aproximar-se do pico da disrupção e fez referência à empresa ainda não ter tido sucesso na implementação um serviço de 'streaming'.

"Onde outros veem ameaça, eu vejo oportunidade", frisou o futuro responsável da CNN.

No Times, Thomson focou-se na vertente empresarial e não no jornalismo.

A CNN dar-lhe-á um papel mais alargado, semelhante ao que desempenhou na BBC, onde subiu gradualmente na hierarquia até ao lugar cimeiro.

Zaslav informou que os quatro diretores interinos permanecerão na CNN, respondendo perante Thompson.

