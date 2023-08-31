Antigo diretor da BBC e do New York Times é o novo presidente da CNN

O antigo diretor executivo da BBC e do The New York Times, Mark Thompson, foi nomeado presidente e diretor executivo da CNN, canal de televisão que passou por duas lideranças e perdeu espetadores nos últimos dois anos..Thompson, escolhido pela detentora da estação, a Warner Bros, vai ocupar a partir de 09 de outubro as funções de Chris Licht, demitido em junho..Mark Thompson, que deixou o Times em 2020, depois de oito anos como presidente e diretor da empresa, está associado à transição do jornal para uma lógica mais dependente de assinantes do que do mercado publicitário..O inglês, nomeado cavaleiro pelo governo britânico este ano, foi diretor-geral da BBC entre 2004 e 2012.."Há muito que admiro a liderança transformadora de Mark e a sua capacidade de inspirar as organizações a elevarem as suas próprias ambições e o seu sentido do que é possível, e a alcançá-lo", disse, numa nota enviada à equipa da CNN, o responsável da Warner Bros, David Zaslav..Em comunicado, Thompson escreveu que o jornalismo televisivo está a aproximar-se do pico da disrupção e fez referência à empresa ainda não ter tido sucesso na implementação um serviço de 'streaming'.."Onde outros veem ameaça, eu vejo oportunidade", frisou o futuro responsável da CNN..No Times, Thomson focou-se na vertente empresarial e não no jornalismo..A CNN dar-lhe-á um papel mais alargado, semelhante ao que desempenhou na BBC, onde subiu gradualmente na hierarquia até ao lugar cimeiro..Zaslav informou que os quatro diretores interinos permanecerão na CNN, respondendo perante Thompson.