António Guterres apelou à regulação internacional da Inteligência Artificial

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje à criação de esforços internacionais para que se estabeleça uma estrutura de regulação global, "bem planeada e organizada", sobre a inteligência artificial (AI).

Guterres defendeu que uma posição internacional comum pode evitar que o "futuro da humanidade" seja deixado ao "sabor do improviso" perante as tecnologias de inteligência artificial”.

"A escolha que temos pela frente não é entre uma confiança cega na IA e o medo da mesma. É entre uma governação bem planeada e organizada e um rumo incerto, entregue ao acaso", alertou António Guterres.

O secretário-geral da ONU falava na abertura do primeiro encontro global sobre a "Governação da IA", em Genebra.

"O 'vibe-coding' (a criação de código informático por pessoas sem especialização técnica) pode fazer maravilhas, mas não podemos definir o futuro da humanidade na base do 'vibe-coding'", acrescentou Guterres.

No início de maio, a encíclica do Papa Leão XIV, "Magnifica Humanitas" defendeu uma regulamentação rigorosa da inteligência artificial, especialmente à medida que a indústria tecnológica cria métodos cada vez mais sofisticados de guerra remota, além das questões sociais e ligadas ao trabalho.

A encíclica declarava que "não era admissível" confiar decisões letais e irreversíveis aos sistemas de IA.