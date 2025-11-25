António Valle é o novo diretor geral do Turismo de Lisboa e Moedas diz que traz "novo impulso”

António Valle foi aprovado por unanimidade como novo diretor‑geral do Turismo de Lisboa, substituindo Vítor Costa, que se reforma após anos à frente da promoção da cidade.De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, "a chegada de António Valle representa um novo impulso e assegura continuidade com renovação, num momento em que o setor exige visão e capacidade de coordenação institucional". Esta declaração foi sublinhada pela autarquia como sinal de confiança na transição de liderança.Com mais de duas décadas de experiência no setor público e privado, Valle ocupou cargos como chefe de gabinete na Câmara Municipal de Lisboa, assessor na AICEP e em equipas governativas, além de ter trabalhado como consultor de comunicação para empresas em vários setores. É licenciado em Ciências da Informação, com pós‑graduações em Comunicação Empresarial e mestrado em Ciência Política.Em comunicado, António Valle afirma que assume o cargo com "sentido de missão". Para o novo diretor-geral do Turismo de Lisboa, a cidade "enfrenta desafios determinantes para o futuro do turismo e para a relação com residentes e visitantes. Quero contribuir para um modelo estratégico que una atratividade, sustentabilidade e qualidade de vida", sublinha.Do ponto de vista económico, a direção agora empossada terá como missão conciliar o aumento de receitas turísticas com medidas que preservem a qualidade de vida dos residentes e a sustentabilidade urbana, reforçando a coordenação entre entidades públicas e privadas para manter a competitividade de Lisboa no mercado internacional..Turismo em Lisboa está a estagnar e controlo de fronteiras “é uma dor de cabeça e pressiona a hotelaria”