DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Apenas 5% dos portugueses não usam ferramentas de IA nas tarefas diárias

Estudo da Magma Studio com a CIP e apoio da DSPA demonstra que os sectores com maior intensidade de utilização são Tecnologia e Inovação, Suporte ao Cliente e Marketing e Comunicação.
Apenas 5% dos portugueses não usam ferramentas de IA nas tarefas diárias
Pixabay
Publicado a

Um estudo da Magma Studio com a CIP e apoio da DSPA conclui que a inteligência artificial generativa já faz parte do quotidiano da maioria dos profissionais e estudantes em Portugal, mas que a sua utilização continua a ser, em grande parte, pouco profunda e descoordenada a nível organizacional.

A investigação, com 2.762 respostas recolhidas entre junho e outubro de 2025, indica que 94,8% dos inquiridos já usaram ferramentas de gen‑AI e 73,1% recorrem a elas semanalmente; 48,2% utilizam‑na diariamente. O ChatGPT lidera o uso (87,5%), seguido do Copilot (37,6%).

Os sectores com maior intensidade de utilização são Tecnologia e Inovação, Suporte ao Cliente e Marketing e Comunicação.

Apesar da adoção individual, apenas 30,3% dos participantes consideram que a sua empresa aplica a IA generativa de forma estruturada e estratégica.

A principal barreira é a falta de formação: 64,6% não recebeu qualquer formação em gen‑AI no último ano e as ações frequentadas tendem a ser curtas e introdutórias. Essa lacuna contribui para um uso maioritariamente em níveis iniciais — criação de conteúdos, investigação e tarefas básicas — e limita a passagem para casos de uso mais avançados, como automação integrada, análise de dados e agentes autónomos.

A ausência de governance e comunicação interna agrava o problema: quase um terço dos profissionais desconhece onde a IA já é usada nas suas empresas. Para inverter a situação, a Magma recomenda programas de requalificação de média e longa duração, estratégias nacionais responsáveis, incentivos às empresas que integrem IA como complemento ao trabalho humano, um índice anual de maturidade e apoio público dirigido a PME.

Miguel Gonçalves, CEO da Magma Studio, afirma que "a gen‑AI faz parte do dia a dia dos profissionais portugueses e a elevada adoção é evidente, mas a investigação confirma que ainda existe um longo caminho na capacitação das pessoas para utilizarem estas tecnologias num nível avançado e realmente transformador".

Rafael Rocha, diretor‑geral da CIP, acrescenta que "os resultados confirmam a urgência de uma adoção mais estruturada e estratégica da IA. Este é um eixo prioritário para reforçar a competitividade e modernizar o tecido empresarial".

Apenas 5% dos portugueses não usam ferramentas de IA nas tarefas diárias
CIP vai lançar formação em Inteligência Artificial que pode abranger 50 mil empresas
Inteligência Artificial
Portugueses
CIP
Magma

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt