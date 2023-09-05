Apex lança fundo de investimento de 50 milhões de euros com atletas de elite

A portuguesa Apex, que põe a render o capital de estrelas do desporto mundial, anunciou esta terça-feira o lançamento do Elite Performance Fund, um fundo de investimento dotado em 50 milhões de euros, para apostar em projetos de desporto, media e entretenimento..Numa entrevista ao Dinheiro Vivo, no início do ano, António Caçorino, CEO e um dos fundadores da empresa - juntamente com Pedro Félix da Costa e os pilotos de Fórmula E Mitch Evans e António Félix da Costa - já tinha avançado a intenção de a Apex se expandir a fundo de investimento, por forma a conseguir executar as oportunidades de negócio em fase mais madura..O piloto de MotoGP Miguel Oliveira e o futebolista João Mário estão entre os investidores portugueses que participam no Elite Performance Fund. E a eles juntam-se também outros de renome mundial, como Lando Norris, Carlos Sainz, Raphaël Varane, Jan Vertonghen e Kanoa Igarashi.."Este fundo junta a motivação, a dedicação e a mentalidade competitiva dos atletas com estratégias de investimento orientadas para o futuro. Ao contrário dos investidores típicos, as nossas raízes, experiência e conhecimentos provêm diretamente do mundo do desporto. Os atletas não são apenas as nossas fontes de capital, são os nossos parceiros", destaca o diretor executivo, citado em comunicado..No seu portefólio, a Apex conta com projetos desportivos de elite como a TMRW SPORTS, dos golfistas Tiger Woods e Rory McIlroy, a empresa de tecnologia de Inteligência Artificial (IA) para espaços inteligentes Playsight e o gestor de recursos de media desportivos ScorePlay. A rede de parceiros da empresa é composta por mais de 70 atletas, de 15 desportos diferentes e mais de 30 ligas em todo o mundo.