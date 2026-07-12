Apple abre fogo contra a OpenAI por alegado roubo de propriedade intelectual

A Apple entrou em rota de colisão com a OpenAI, dona do ChatGPT. É o início de uma batalha judicial que poderá durar anos.

A fabricante dos iPhones processou a OpenAI por alegadamente roubar propriedade intelectual para desenvolver hardware próprio. Em causa estão ações levadas a cabo por antigos trabalhadores da Apple, diz a empresa, num documento entregue ao Tribunal Federal da Califórnia do Norte.

"A todos os níveis, desde membros do staff técnico ao chief hardware officer, em coordenação com parceiros de negócio, a OpenAI tem vindo a roubar segredos de negócio da Apple e informação confidencial", pode ler-se no documento. A Apple acrescenta que o objetivo de ir a tribunal passa por pôr um ponto final em tudo isto.

Recorde-se que Apple e OpenAI foram parceiras, até há não muito tempo. Em 2024, o ChatGPT foi integrado no sistema operacional dos iPhones. À data do anúncio, o CEO da OpenAI, Sam Altman, visitou os escritórios da Apple.

As relações acabariam por se deteriorar, de tal forma que a próxima atualização da Siri (assistente do iPhone, com recurso a Inteligência Artificial) tem por base o Gemini AI, da Google, ao invés do ChatGPT.