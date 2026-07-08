Apple investe mais de 26 mil milhões de euros em 'chips' produzidos nos EUA

A Apple anunciou esta quarta-feira, 8 de julho, uma parceria plurianual de mais de 30.000 milhões de dólares (cerca de 26.000 milhões de euros) com a Broadcom para conceber e produzir nos Estados Unidos mais de 15.000 milhões de ‘chips’.

Em comunicado, a Apple informou que prevê a produção, para os seus dispositivos, de mais de 15.000 milhões de processadores concebidos em conjunto pela empresa norte-americana de semicondutores Broadcom e pela Apple.

As duas empresas colaboram desde a primeira geração do iPhone, em 2007.

Para além dos ‘chips’, a Broadcom é especialista em produtos de conectividade, também utilizados pela Apple.

Na segunda-feira, o grupo Broadcom tinha indicado, num documento apresentado à autoridade reguladora dos mercados norte-americanos (SEC), a assinatura de um novo compromisso com a Apple, válido até 2031, sem dar mais pormenores.

A tecnologia fornecida à Apple pela Broadcom é complementar aos ‘chips’ desenvolvidos internamente pela criadora do iPhone desde 2007.

Além disso, no âmbito do acordo anunciado hoje, a Broadcom vai modernizar e ampliar as instalações de produção em Fort Collins (no estado norte-americano do Colorado), com um investimento de 1.500 milhões de dólares (cerca de 1.311 milhões de euros)

Pouco depois da abertura de Wall Street, as ações da Broadcom registavam uma subida de 2,78%.