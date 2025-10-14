Apple lança iPhone Air na China após aprovação do sistema eSIM

A Apple anunciou o lançamento do novo iPhone Air na China continental a 22 de outubro, coincidindo com a entrada em vigor dos serviços eSIM das principais operadoras do país, avançou hoje a imprensa local.Com um preço inicial de 7.999 yuan (968 euros), o iPhone Air será o primeiro modelo da marca na China que funciona exclusivamente com eSIM, uma tecnologia que substitui os cartões físicos por módulos digitais integrados no aparelho.O lançamento surge após China Mobile, China Unicom e China Telecom – os três principais operadores de telecomunicações chineses – terem recebido autorização do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação para iniciar o registo nacional de utilizadores com eSIM.O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo na plataforma Douyin – a versão chinesa do TikTok – marcando a primeira aparição pública de Cook desde a inauguração da loja da Apple na plataforma Douyin Mall, em agosto.O executivo participou também num evento da empresa de brinquedos Pop Mart, em Xangai, onde recebeu uma figura comemorativa do personagem Labubu e destacou a ligação da Apple à criatividade e ao ‘design’ locais.Apresentado em setembro, juntamente com a série iPhone 17, o iPhone Air é o modelo mais fino já lançado pela Apple, com ecrã de 6,5 polegadas, estrutura em titânio polido e uma câmara traseira única de 48 megapíxeis.O ‘design’ ultrafino e a ausência de ranhura para cartão SIM físico levaram ao adiamento do lançamento do dispositivo na China, enquanto a Apple aguardava a autorização oficial para operar com eSIM, aprovada este mês.O novo modelo inclui ainda uma câmara frontal de 18 megapíxeis com sensor quadrado, capaz de alternar automaticamente entre orientações vertical e horizontal, e funcionalidades de vídeo duplo que permitem gravar com as câmaras frontal e traseira em simultâneo.A China, terceiro maior mercado mundial da Apple, é também um pilar fundamental na cadeia global de fornecimento da empresa.Apesar da crescente concorrência local de marcas como Huawei e Xiaomi, Cook tem reiterado o compromisso de aumentar o investimento e o desenvolvimento tecnológico da Apple na China.O lançamento do iPhone Air coincide com um novo impulso no setor na China e ocorre num contexto de tensões comerciais crescentes entre Pequim e Washington..O cliente é que manda. Apple recupera perdas e atinge novos máximos em bolsa