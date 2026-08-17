Apple negoceia com 'publishers' uma taxa para introduzir notícias na Siri AI

A Apple quer introduzir conteúdos de publishers no motor de Inteligência Artificial que vai lançar este ano. Para tal, está disposta a pagar uma taxa variável.

Segundo avança o The Wall Street Journal, que cita fontes próximas do processo, a gigante tecnológica está em negociações com editoras (publishers, em inglês), depois de propor um plano de remuneração variável. Isto significa que a Apple pagaria um valor mais ou menos elevado consoante o volume de utilização de conteúdos pelos utilizadores.

Significa isto que a Apple quer integrar os conteúdos na Siri AI, que deve ser lançada no outono (exceto para a Europa e China, devido a barreiras regulatórias). Este será um motor de IA que vai funcionar por voz e estará integrado nas gerações mais atuais dos dispositivos mais recentes da Apple (iPhone, iPad, Macbook, Apple Vision Pro e Apple Watch).

O plano difere do habitual, já que os anteriores acordos neste âmbito contemplam um valor fixo, com um alargado acesso a conteúdos.

O orçamento previsto para o efeito ascende a centenas de milhões de dólares.