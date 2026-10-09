Apple reduz produção do iPhone 18 Pro perante corte nas vendas

A Apple está a baixar a produção do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max, começando pelo fabrico das peças.

Segundo informa o Nikkei Asia nesta sexta-feira, a tecnológica norte-americana deu indicação de redução da produção a alguns fornecedores de componentes para aqueles dispositivos.

Na origem parece estar a baixa procura nas lojas (por comparação com a expetativa) desde o lançamento da mais recente geração, em setembro. Em causa deverá estar a subida dos preços praticados. É que os chips de memória ficaram significativamente mais caros, o que pressiona o preço final.

Estes chips permitem armazenar dados em dispositivos digitais (smartphones, computadores e até carros) e guardam informações de que precisam os tão falados chips de processamento.