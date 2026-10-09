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Apple reduz produção do iPhone 18 Pro perante corte nas vendas

O preço final está a ser pressionado pela subida do custo dos chips de memória. O resultado é a procura abaixo do esperado, que obriga a empresa a cortar na produção da geração mais recente.
Apple reduz produção do iPhone 18 Pro perante corte nas vendas
EPA/JOHN G. MABANGLO
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A Apple está a baixar a produção do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max, começando pelo fabrico das peças.

Segundo informa o Nikkei Asia nesta sexta-feira, a tecnológica norte-americana deu indicação de redução da produção a alguns fornecedores de componentes para aqueles dispositivos.

Na origem parece estar a baixa procura nas lojas (por comparação com a expetativa) desde o lançamento da mais recente geração, em setembro. Em causa deverá estar a subida dos preços praticados. É que os chips de memória ficaram significativamente mais caros, o que pressiona o preço final.

Estes chips permitem armazenar dados em dispositivos digitais (smartphones, computadores e até carros) e guardam informações de que precisam os tão falados chips de processamento.

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Aumento dos preços
corte na produção.
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