Seguradoras já concluíram 71% de processos e pagaram 530 milhões pelo mau tempo

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou esta terça-feira, 19, que já concluiu 71% dos 205 mil sinistros reportados na sequência do comboio de tempestades que afetou o país, entre o final de janeiro e meados de fevereiro, tendo efetuado pagamentos no valor de 530 milhões de euros de um total estimado em 1,3 mil milhões.

Segundo a APS, 145 mil processos estão já concluídos ou com adiantamentos, correspondendo aos tais 71%.

No segmento dos particulares, que representa a grande maioria das participações, cerca de 72% dos processos encontram‑se regularizados, incluindo casos encerrados e situações em que foram feitos adiantamentos.

A associação acrescenta que a maioria dos casos pendentes deriva de fatores externos, como atrasos nas reparações, escassez de materiais e demoras na obtenção de orçamentos e documentação complementar.

No universo empresarial quase dois terços dos processos, cerca de 18.600, já foram encerrados, enquanto os processos em curso tendem a envolver perdas operacionais complexas, avaliações técnicas especializadas e reconstruções demoradas, muitas vezes dependentes de múltiplos intervenientes externos.

As seguradoras terão também procedido a adiantamentos a 1.300 empresas e manifestaram disponibilidade para manter essa prática sempre que se revele necessário para responder a situações de urgência financeira.

A APS informa ainda que só nas últimas duas semanas foram pagos aproximadamente 85 milhões de euros, um ritmo médio na ordem dos seis milhões por dia, tendo sido regularizados cerca de 20 mil sinistros nesse período.

As depressões Kristin, Leonardo e Marta afetaram sobretudo as regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocando prejuízos estimados em mais de cinco mil milhões de euros.