Aqui é Fresco celebra 15 anos e reforça rede com 650 lojas

A rede de retalho de proximidade Aqui é Fresco assinalou 15 anos de atividade e afirma ter consolidado a sua posição entre os principais operadores do comércio independente em Portugal. A associação reúne cerca de 650 supermercados e minimercados distribuídos por todo o país e mantém uma expansão sólida em 2025.Criada em 2012 pela Unimark, a rede nasceu para ganhar escala negocial junto de grossistas e fornecedores, prometendo melhorar condições de compra e competitividade de preço para os comerciantes independentes. Segundo a diretora executiva, Carla Esteves, este modelo associativo permite “ganhar dimensão, eficiência e relevância no mercado, sem perder a ligação às comunidades locais”.Em comunicado, é revelado que a Aqui é Fresco está a implementar um programa estratégico comum para os retalhistas centrado no aumento da competitividade, melhoria da eficiência operacional e criação de valor para o consumidor. “Estamos a construir uma estratégia comum que coloca os Retalhistas mais fortes, mais eficientes e mais preparados para responder às exigências do mercado”, afirmou Carla Esteves.A rede tem vindo ainda a desenvolver uma marca própria, UP, posicionada por preços competitivos, e a firmar parcerias que tragam benefícios operacionais aos associados. Para 2026, a Aqui é Fresco anuncia iniciativas destinadas a reduzir a burocracia, centralizar atividades e modernizar processos, com vista a aumentar a eficiência operacional e permitir que os lojistas se concentrem na atividade comercial e no atendimento ao cliente.."Aqui é Fresco" apela aos parceiros que assumam o IVA zero