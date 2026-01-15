DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Aqui é Fresco celebra 15 anos e reforça rede com 650 lojas

Retalhista foi criada em 2012 pela Unimark para ganhar escala negocial junto de grossistas e fornecedores
A rede de retalho de proximidade Aqui é Fresco assinalou 15 anos de atividade e afirma ter consolidado a sua posição entre os principais operadores do comércio independente em Portugal.

A associação reúne cerca de 650 supermercados e minimercados distribuídos por todo o país e mantém uma expansão sólida em 2025.

Criada em 2012 pela Unimark, a rede nasceu para ganhar escala negocial junto de grossistas e fornecedores, prometendo melhorar condições de compra e competitividade de preço para os comerciantes independentes.

Segundo a diretora executiva, Carla Esteves, este modelo associativo permite “ganhar dimensão, eficiência e relevância no mercado, sem perder a ligação às comunidades locais”.

Em comunicado, é revelado que a Aqui é Fresco está a implementar um programa estratégico comum para os retalhistas centrado no aumento da competitividade, melhoria da eficiência operacional e criação de valor para o consumidor.

“Estamos a construir uma estratégia comum que coloca os Retalhistas mais fortes, mais eficientes e mais preparados para responder às exigências do mercado”, afirmou Carla Esteves.

A rede tem vindo ainda a desenvolver uma marca própria, UP, posicionada por preços competitivos, e a firmar parcerias que tragam benefícios operacionais aos associados.

Para 2026, a Aqui é Fresco anuncia iniciativas destinadas a reduzir a burocracia, centralizar atividades e modernizar processos, com vista a aumentar a eficiência operacional e permitir que os lojistas se concentrem na atividade comercial e no atendimento ao cliente.

"Aqui é Fresco" apela aos parceiros que assumam o IVA zero
Portugal
Lojas
Aqui é Fresco
Unimark

