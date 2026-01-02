Arié e Incormate notificam Concorrência sobre aquisição da Multilem

A Arié e a Incormate notificaram a Autoridade da Concorrência, a 23 de dezembro de 2025, sobre a aquisição conjunta da empresa de ‘design’ Multilem.A operação de concentração consiste na aquisição, pela Arié e pela Incormate, do controlo conjunto sobre a Multilem – Design e Construção de Espaços.A Arié é uma sociedade ‘holding’ do Grupo Arié que se dedica à importação e distribuição de produtos de perfumaria e cosmética de luxo. O Grupo Arié está igualmente presente no setor de pronto-a-vestir (através da marca Stefanel) e detém participações societárias em empresas ativas em diversos outros setores.A Incormate é também uma sociedade ‘holding’ detida por oito acionistas pessoas singulares, que tem como único ativo a Multilem.A Multinem é sociedade ativa no setor da produção e organização de eventos, incluindo, quer a conceção, ‘design’, criatividade, planificação, gestão e condição do evento na sua globalidade, quer a prestação de serviços parcelares acessórios à produção/organização de eventos.A Multinem dispõe de uma subsidiária a operar em Portugal, a Vilmar - Montagem de Stands, Lda.Quaisquer observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do presente aviso. .Concorrência dá luz verde à compra da Grudisul pelo grupo Bel