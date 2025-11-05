Armilar angaria 120 milhões para impulsionar startups tecnológicas na Península Ibérica

A sociedade de capital de risco Armilar, anunciou esta quarta-feira, 5 de novembro, a captação de mais de 120 milhões de euros para o seu novo fundo, o Armilar IV. Este investimento será direcionado para apoiar startups em Portugal, Espanha e na Europa, focando em tecnologias disruptivas.De acordo com Pedro Ribeiro Santos, managing partner da sociedade de capital de risco sediada em Lisboa, “o Armilar IV representa um passo natural para a nossa empresa, permitindo-nos expandir a nossa plataforma de investimento em Séries A e apoiar fundadores excepcionais na transição das suas tecnologias para o mercado”. O fundo já atraiu investidores institucionais, incluindo o Fundo Europeu de Investimento (FEI) e a Caixa Capital, além de parcerias com a Sociedade Espanhola para a Transformação Tecnológica.Duarte Mineiro, partner da Armilar, refere que existe a ambição de "construir um portefólio de cerca de 20 empresas ao longo da vida do fundo. A Península Ibérica é um território fértil para o crescimento, combinando talento, inovação em I&D e um apoio institucional robusto”, sustenta no comunicado enviado às redações.O Armilar IV planeia concentrar-se em startups B2B que utilizem tecnologias digitais e hard science para resolver desafios globais, abrangendo áreas como inteligência artificial, cibersegurança, e saúde digital. A sociedade de capital de risco tem a ambição de aumentar o tamanho do Armilar IV, com o objetivo de o duplicar até ao final de 2026, aproveitando as oportunidades que o ecossistema de inovação da Península Ibérica oferece..Armilar lança fundo de 60 milhões de euros