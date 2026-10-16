Ascendi conclui investimento de 40 milhões em concessão de autoestradas em Aragão

A Ascendi concluiu um investimento de 40 milhões de euros em trabalhos de requalificação e construção associados a uma concessão rodoviária de autoestradas na região espanhola de Aragão, que fica a gerir até 2049, anunciou esta sexta-feira a empresa portuguesa.

Em comunicado, a Ascendi destaca que a AIGI Ibérica, empresa que controla em parceria com construtores da Região de Aragão, concluiu os trabalhos de requalificação e construção associados à concessão rodoviária do Itinerário 2 – Zaragoza Oeste antes da data limite contratualmente prevista de janeiro de 2027. A concessão entra agora na fase plena de operação e manutenção, que durará até 2049.

Segundo refere, a concessão – que abrange cerca de 161,5 quilómetros de estradas na região de Aragão, numa rede constituída pelas estradas A-121, A-122, A-202 e A-220 - “entra agora na fase plena de operação e manutenção, que durará até 2049”.

A concessão da rede rodoviária no âmbito do Programa Extraordinário de Investimento Rodoviário do Governo de Aragón foi atribuída em 2022 à AIGI Ibérica de Gestión Infraestructuras em 2022, na sequência de um concurso público internacional.

A AIGI é detida por um consórcio de acionistas liderado pela portuguesa Ascendi, com uma participação de 75%.

A conclusão dos trabalhos, desenvolvidos em parceria com construtores da região de Aragão e envolvendo um investimento inicial de 39,41 milhões de euros, é destacada pela Ascendi como “um marco relevante” para a presença da empresa em Espanha, materializando o trabalho desenvolvido desde julho de 2024.

A concessão inclui a operação, manutenção, vigilância e modernização da infraestrutura rodoviária, por um período de 25 anos, e inclui o itinerário West Zaragoza, apontado como um “eixo estratégico para o transporte de mercadorias e mobilidade regional, fundamental para a competitividade económica e a coesão territorial”.

Segundo a Ascendi, o programa envolveu “um conjunto abrangente de trabalhos de requalificação e construção, destinados a modernizar as infraestruturas e reforçar as condições de segurança”, tendo a intervenção contemplado também medidas de integração ambiental e proteção da fauna.

“Com uma duração contratual de 25 anos, o projeto entra agora num ciclo de operação e manutenção integral, suportado por um modelo de gestão de longo prazo que assegura a conservação da infraestrutura, a segurança da circulação e elevados níveis de qualidade de serviço”, refere.

Segundo detalha, a atividade operacional abrange a monitorização, conservação e manutenção da infraestrutura, bem como a gestão da circulação e a resposta a ocorrências.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Ascendi, Luis Silva Santos, afirma que a conclusão dos trabalhos “representa um marco importante” para a empresa “e para a concessão de Aragão”.

“A renovação desta rede, extensa e tecnicamente exigente, demonstra a experiência e a capacidade das nossas equipas para gerir infraestruturas rodoviárias ao longo de todo o seu ciclo de vida”, sustenta.

Com sede no Porto, a Ascendi dedica-se à gestão de ativos, operação e manutenção de infraestruturas rodoviárias e prestação de serviços de cobrança de portagens, tendo atividade em Portugal, França, Holanda e Espanha.

O capital da Ascendi é controlado pela Ardian, sociedade independente de investimento privado sediada em França e que gere ativos na Europa, América do Norte e Ásia.