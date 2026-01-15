DN DN Brasil Men's Health Women's Health
ASML supera expetativas no quarto trimestre e dispara 4% em bolsa

A empresa neerlandesa, líder de mercado num aspeto da cadeia de produção dos 'chips', surpreendeu os mercados com um lucro acima do esperado e lançou perspetivas positivas para o início de 2026.
Esta quinta-feira, 15 de janeiro, deverá ser mais um dia positivo para o setor tecnológico nas bolsas. A ASML bateu as perspetivas para o quarto trimestre do ano passado e anunciou perspetivas para o primeiro de 2026, num cocktail que está a deixar os investidores com um sorriso de orelha a orelha.

A ASML Holding está sediada nos Países Baixos e é líder mundial em máquinas de litografia, fundamentais na produção de chips semicondutores. Apresentou os resultados do quarto trimestre de 2025 e está a disparar 4% no mercado, levando consigo o setor.

As contas indicam que a faturação subiu 20,5% face ao mesmo período de 2024, ao atingir 1,046 biliões de dólares taiwaneses (28,47 mil milhões de euros), acima dos 1,034 biliões esperados (28,14 mil milhões de euros). Mas foi o lucro que mais surpreendeu os mercados.

É que, entre outubro e dezembro, este atingiu 505,74 mil milhões de dólares taiwaneses (13,77 mil milhões de euros), a superar os 478,37 mil milhões de dólares taiwaneses (13,03 mil milhões de euros) que estavam previstos.

Simultaneamente, a TSMC traçou a expetativa de que a receita do primeiro trimestre suba 4% em cadeia e 38% em termos homólogos, para entre 34,6 mil milhões de dólares ou 35,8 mil milhões de dólares.

Intel investe 4,1 mil milhões na holandesa ASML para acelerar produção

Ações em forte alta

Cotada na bolsa de Amsterdão, a ASML está a valorizar 4,06% perto das 10h20 de quinta-feira, até aos 1.128 euros por ação, depois de atingir um máximo histórico logo na abertura da sessão (às 8 horas de Lisboa), quando os títulos chegaram a rondar os 1,166 euros.

Os dados estão ainda a alavancar o setor, na medida em que o índice BE Semiconductors, que também negoceia em Amsterdão está a ganhar 5,08%.

Nvidia prepara novo superpoderoso chip de IA para a China
China pede à Holanda que não bloqueie acesso a tecnologia usada no fabrico de "chips"
Tecnologia
chips semicodutores
ASML

