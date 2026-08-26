Associação Portuguesa de Bancos alerta para chamadas fraudulentas em seu nome

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) alertou esta quarta-feira para a realização de chamadas fraudulentas por pessoas que “se apresentam falsamente como seus colaboradores”, tendo deixado várias recomendações.

Em comunicado, a APB refere que nestas chamadas “é alegada a existência de uma transferência suspeita ou de outra operação irregular na conta bancária do destinatário”, sendo depois solicitados dados pessoais.

Além dos dados pessoais, nestas chamadas são pedidas ainda informações bancárias, credenciais de acesso ou códigos de autenticação.

A APB alerta que em certos casos, os autores das chamadas recorrem a técnicas de ‘spoofing’ (técnica de falsificação digital)e, assim, falsificam a identificação da chamada para o número geral da associação.

A associação sublinha que não acompanha contas ou operações de particulares e não contacta clientes de bancos para a comunicação de movimentos suspeitos, tampouco “solicita dados pessoais ou bancários, credenciais de acesso ao ‘homebanking’ [banca por telefone], códigos de autenticação ou quaisquer outros elementos de segurança”.

Nesse sentido, a APB recomenda que não se forneçam informações pessoais ou bancárias ou se partilhem palavras-passe ou códigos de autenticação.

Da mesma forma, sugere o término imediato da chamada e o contacto direto junto do banco, pelos canais oficiais, “para confirmar qualquer alegada operação”, bem como a comunicação da tentativa de fraude às autoridades.

“Em caso de dúvida, deve interromper-se o contacto e confirmar sempre a informação através dos canais oficiais”, sublinha a APB.