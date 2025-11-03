DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Assunção Cristas passa a integrar Advisory Board do grupo LSIG

A antiga ministra junta-se ao grupo, que conta com investimentos em vários setores. O objetivo passa por aprimorar estratégias e acelerar o crescimento do L’or Strategic Investment Group.
A L’or Strategic Investment Group (LSIG) passa a contar com Assunção Cristas no Advisory Board, criado em maio deste ano.

Num comunicado enviado às redações, o grupo LSIG faz saber da alteração, tendo em vista o crescimento da operação em Portugal e nos países lusófonos. Conta com investimentos de longo prazo em setores como pagamentos digitais, e-commerce, tecnologia de Defesa e Inteligência Artificial (IA).

No portfólio, sobressaem empresas como KuantoKusta, Paybyrd, POST77, Gigo e Noxus.

Passa a contar com a antiga ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, para um conselho que foi criado em maio e é presidido por Miguel Frasquilho, antigo chairman da TAP.

À data, Assunção Cristas é sócia da Vieira de Almeida (VdA), onde lidera a Plataforma ESG e co-lidera a área de Ambiente & Clima. É ainda professora associada e vice-presidente do Conselho da Faculdade da NOVA School of Law, onde coordena o Mestrado em Direito e Economia do Mar e dirige o centro de investigação NOVA Ocean.

"Espero contribuir com a minha experiência para apoiar a equipa executiva e os colegas do board na criação de estratégias que reforcem a posição do grupo e acelerem o seu crescimento sustentável”, esclareceu Assunção Cristas, em declarações citadas no documento.

