Atividade empresarial acelera na zona euro em outubro para máximos de 2024

A atividade empresarial na zona euro acelerou em outubro e atingiu um máximo desde maio do ano passado. Na base, esteve um crescimento da procura, que se fixou em máximos de dois anos e meio.Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 24 de outubro, e superam as expetativas que existiam nos mercados. A estimativa rápida do Índice PMI Composto, elaborado pela S&P Global, avançou para 52,2 pontos (51,2 em setembro), ou seja, alcançou o valor mais elevado dos últimos 17 meses.Em simultâneo, a atividade nos Serviços liderou o sentimento na zona euro, ao crescer para 52,6 pontos em outubro (vs 51,3 no mês anterior), o nível mais alto em 14 meses. Os dados indicam ainda uma subida no índice referente à Produção Industrial, até aos 51,1 pontos (vs 50,9 em setembro) e no Índice PMI do setor, para 50,0 pontos (vs 49,8).Também em outubro, o emprego voltou a crescer, após uma queda no mês precedente. Os melhores números surgem nos serviços, que registaram a maior subida desde junho de 2024. Na indústria, porém, o emprego caiu mais do que se havia observado nos últimos quatros meses.