Atividade industrial recua na UE e zona euro em maio

A produção industrial recuou em maio na zona euro e na União Europeia, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

Face a maio de 2025, a produção na área do euro caiu 1,2% e na UE registou uma diminuição de 0,3%.Na comparação mensal com abril, a produção industrial apresentou igualmente contracções: -0,2% na zona euro e -0,1% na União Europeia.

Estes números apontam para uma fraqueza generalizada da atividade industrial que persiste tanto em termos anuais como em variação em cadeia.

A nível nacional, entre os países com dados disponíveis, as maiores quedas homólogas ocorreram na Irlanda (-19,7%), na Bulgária (-4,7%) e na Estónia (-3,0%). Por outro lado, as maiores subidas anuais foram observadas na Dinamarca e na Suécia (ambas +6,5%), na Letónia (+6,2%) e na Hungria (+5,4%).

Na comparação com abril, os maiores recuos mensais registaram‑se na Irlanda (-5,2%), em Malta (-3,7%) e na Lituânia (-3,0%). Em sentido oposto, os maiores ganhos mensais foram no Luxemburgo (+2,7%), na Hungria (+2,3%) e na Polónia (+2,0%).

Em Portugal, a produção industrial diminuiu 2,1% em termos homólogos, enquanto em cadeia (face a abril) cresceu 0,9%. O desempenho português contrasta com a tendência geral da zona euro no mês, apresentando uma recuperação mensal embora ainda inferior ao nível do ano anterior.