Atividade na reabilitação urbana abranda ligeiramente em agosto apesar do aumento de novas encomendas

Em agosto, verificou-se uma ligeira diminuição na atividade de reabilitação urbana, enquanto a carteira de encomendas continuou a crescer, segundo o barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), divulgado esta segunda-feira.

De acordo com a AICCOPN, o índice do nível de atividade registou uma variação negativa de 0,5% em comparação com o ano anterior. Em contraste, o índice da carteira de encomendas aumentou 2,9% face a agosto de 2025.

As empresas do setor relataram ter, em média, 9,4 meses de atividade garantida, uma descida em relação aos 10,8 meses registados no ano anterior.

No que respeita ao licenciamento de obras de reabilitação, houve um declínio significativo.

Até ao final de agosto, foram licenciadas 3.380 obras, representando uma queda de 14,3% em comparação com o mesmo período do ano passado.

As obras em edifícios residenciais diminuíram 12,5%, enquanto as não residenciais caíram 19,3%.

A AICCOPN destaca que estas estatísticas referem-se apenas a intervenções que requerem controlo municipal prévio, não refletindo todas as obras de reabilitação realizadas.