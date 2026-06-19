Ativos dos bancos da UE aumentam 1,6% em 2025 para 33,5 biliões de euros

Os ativos das instituições de crédito sediadas na União Europeia (UE) aumentaram 1,6%, atingindo os 33,5 biliões de euros em dezembro de 2025, face aos 32,97 biliões de euros registados um ano antes.

O Banco Central Europeu (BCE) informou esta sexta-feira que o rácio agregado de créditos de cobrança duvidosa das instituições de crédito da UE manteve-se em 1,97% em dezembro de 2025.

A rentabilidade agregada dos fundos próprios destas instituições situou-se em 9,3% em dezembro de 2025 e o rácio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) situou-se em 16,42%.

Os dados referem-se a 332 grupos bancários e a 2.292 instituições de crédito independentes, bem como a filiais e sucursais controladas por entidades não pertencentes à UE, mas que operam na UE, o que representa quase 100% do balanço do setor bancário dos 27 países.