Vladimir Putin, presidente da Rússia.
Vladimir Putin, presidente da Rússia.FOTO: EPA/PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL
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Ativos russos de Nestlé, Auchan e ex-Leroy Merlin passam para uma única empresa

As partes destas empresas foram transferidas para a L.E.V. Management. A Auchan e a ex-Leroy Merlin, pertencentes em França à família Mulliez, são populares na Federação Russa, onde têm dezenas de estabelecimentos.
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Os ativos na Federação Russa da suíça Nestlé, da francesa Auchan e do grupo Leroy Merlin, rebatizado Lemana Pro em 2024 neste país, foram transferidos para uma mesma sociedade russa, segundo um decreto de Vladimir Putin publicado na quinta-feira.

As partes destas empresas foram transferidas para a L.E.V. Management.

Depois da invasão russa da Ucrânia, em 2022, e das primeiras sanções económicas decretadas pelos ocidentais, numerosas multinacionais saíram da Federação Russa e outras ou suspenderam atividades ou foram transferidas para sociedades russas.

A Auchan e a ex-Leroy Merlin, pertencentes em França à família Mulliez, são populares na Federação Russa, onde têm dezenas de estabelecimentos.

A filial russa de outro conglomerdo do agroalimentar, a Danone, tinha sido apropriada pelo Estado russo, em 2023, e depois revendida a um sobrinho do líder checheno, Ramzan Kadyrov.

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