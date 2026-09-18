Ativos russos de Nestlé, Auchan e ex-Leroy Merlin passam para uma única empresa

Os ativos na Federação Russa da suíça Nestlé, da francesa Auchan e do grupo Leroy Merlin, rebatizado Lemana Pro em 2024 neste país, foram transferidos para uma mesma sociedade russa, segundo um decreto de Vladimir Putin publicado na quinta-feira.

As partes destas empresas foram transferidas para a L.E.V. Management.

Depois da invasão russa da Ucrânia, em 2022, e das primeiras sanções económicas decretadas pelos ocidentais, numerosas multinacionais saíram da Federação Russa e outras ou suspenderam atividades ou foram transferidas para sociedades russas.

A Auchan e a ex-Leroy Merlin, pertencentes em França à família Mulliez, são populares na Federação Russa, onde têm dezenas de estabelecimentos.

A filial russa de outro conglomerdo do agroalimentar, a Danone, tinha sido apropriada pelo Estado russo, em 2023, e depois revendida a um sobrinho do líder checheno, Ramzan Kadyrov.