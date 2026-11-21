Saber o que é possível construir num terreno pode ser um processo complexo, moroso e pouco transparente. A informação está dispersa por entidades, regulamentos e instrumentos de gestão territorial, o que obriga a recorrer a conhecimentos técnicos especializados. Para simplificar o acesso a estas informações, a empresa de arquitetura, engenharia e construção Segmento Urbano criou a Atlas, uma plataforma digital para apoiar a análise urbanística e ajudar profissionais e particulares a tomar decisões informadas sobre imóveis.

A Atlas foi lançada em abril deste ano e conta atualmente com 918 utilizadores, entre consultores e agências imobiliárias, arquitetos, investidores, promotores e particulares, revela Maria João Correia, fundadora da Segmento Urbano. Nestes primeiros seis meses de atividade, a plataforma já analisou 702 ativos imobiliários. Os pedidos de informação centraram-se em Lisboa (93), seguindo-se Sintra (57) e Cascais (51). Registaram-se também solicitações em municípios como Aljezur, Moita e Sesimbra.

Segundo a responsável, a Atlas recorre à inteligência artificial agêntica para apoiar a análise e a interpretação da informação territorial e urbanística, combinando o conhecimento especializado acumulado pela Segmento Urbano nas mais de duas décadas de atividade. A componente tecnológica foi desenvolvida em parceria com a Closer, empresa portuguesa de ciência de dados.

A plataforma foi idealizada para centralizar e simplificar o acesso à informação para a análise de terrenos e imóveis. Através de um visualizador de camadas, permite consultar num mapa elementos como a classificação e qualificação do solo, os instrumentos de gestão territorial e os principais condicionantes. O visualizador abrange todo o território de Portugal continental. A Atlas disponibiliza também três níveis de relatório: Foundation, para uma primeira leitura do terreno; Insight, que aprofunda o potencial construtivo e os riscos associados; e Strategy, que explora cenários de desenvolvimento e possíveis soluções de viabilização. Segundo Maria João Correia, os tempos de resposta variam entre quatro e cinco minutos nos municípios automatizados (para já, 15) e entre três horas e 48 horas nos restantes.

A Atlas é “uma plataforma em evolução contínua”, diz. Por isso, já foram introduzidas novas funcionalidades: a ATLAS 3D, que permite visualizar uma volumetria preliminar de construção; e a ATLAS Radar, que acompanha alterações nos instrumentos de gestão territorial, legislação e procedimentos urbanísticos, enviando alertas sobre mudanças relevantes nos municípios selecionados. A ambição é que, progressivamente, a ATLAS “possa acompanhar uma parte cada vez maior do processo de decisão e desenvolvimento imobiliário”, frisa Maria João Correia.

A Segmento Urbano, que emprega 26 profissionais, tem uma equipa interna de cinco pessoas dedicada à plataforma.