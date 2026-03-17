Audi aumenta lucro em 10,2% para 4,6 mil milhões em 2025

A Audi, que pertence ao grupo Volkswagen, registou um lucro líquido de 4.617 milhões de euros, em 2025, mais 10,2% do que em 2024, na sequência da melhoria do resultado financeiro.

A Audi informou esta terça-feira, 13, que faturou no ano passado 65.503 milhões de euros, um aumento de 1,5% face a 2024, graças aos veículos elétricos e às vendas dos modelos Terramar da marca espanhola Cupra.

A margem de rentabilidade sobre as vendas diminuiu para 5,1% (6% em 2024).

De acordo com a marca, o resultado operacional baixou no último exercício para 3.371 milhões de euros, menos 13,6% do que em 2024, devido ao pagamento de direitos aduaneiros aos Estados Unidos da América (EUA) no valor de 1.200 milhões de euros e às provisões de 400 milhões de euros para a regulamentação das emissões de CO2 (dióxido de carbono) e despesas de reestruturação.

Além disso, a marca enfrentou uma forte concorrência na China, onde existe uma guerra de preços nos veículos elétricos e híbridos.

As entregas de automóveis das marcas Audi, Bentley e Lamborghini caíram para 1.644.429 unidades, uma queda de 2,8% relativamente ao ano anterior.

Os veículos elétricos da marca Audi alcançaram números recorde de entregas no ano passado, com 223.032 unidades, uma subida de 36%.

O presidente executivo (CEO) da Audi, Gernot Döllner, afirmou que “em 2025, a Audi deu passos corajosos e respondeu aos desafios atuais”.

“As incertezas geopolíticas e a pressão da concorrência global mantiveram o setor automóvel em suspense no ano passado”, acrescentou o CEO.

A Audi irá reduzir, até ao final de 2027 e sem despedimentos forçados, 6.000 dos 7.500 postos de trabalho acordados, prevendo para este ano um volume de negócios entre 63.000 e 68.000 milhões de euros e uma rentabilidade operacional sobre as vendas entre 6% e 8%.