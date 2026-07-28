Aumento das receitas do Barclays impulsionam crescimento do lucro em 19% para 4,9 mil milhões

O Barclays registou um lucro líquido de 4,9 mil milhões de euros (4,2 mil milhões de libras) no primeiro semestre de 2026, um crescimento de 19% face ao mesmo período de 2025, informou esta terça-feira, 28 de julho, a instituição bancária em comunicado enviado à Bolsa de Londres.

No mesmo período, o lucro antes de impostos atingiu 7,1 mil milhões de euros, um aumento de 17% em termos homólogos. As receitas operacionais cresceram 11%, para cerca de 19,3 mil milhões, contribuindo para a melhoria dos resultados.

O rácio custos/receitas situou‑se em 55%, abaixo dos 58% registados em igual período de 2025, indicando maior eficiência operacional. O rácio empréstimos/depósitos manteve‑se em 75%, inalterado face ao período homólogo, e o rácio de capital CET1 ficou em 14,3%.

O banco anunciou ainda uma operação de recompra de ações no 1,2 mil milhões de euros.

Citado no comunicado, o presidente executivo do Barclays, C. S. Venkatakrishnan, diz que estes “foram resultados contabilísticos sólidos”, destacando o aumento das receitas como fator principal do desempenho.