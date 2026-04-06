Austrália planeia agir em tribunal contra Google, Instagram, Facebook e TikTok

Novo episódio na 'guerra' entre a Austrália e algumas das maiores empresas em todo o mundo.

Três meses depois de proibir a utilização de redes sociais por parte de menores de 16 anos, o governo australiano volta à cargo. É que empresas como a Google e a Meta não estarão a cumprir com a Lei publicada no passado mês de dezembro.

Na mira estão a Meta (dona do Facebook e Instagram), Google (YouTube), ByteDance (TikTok) e Snap (Snapchat). O executivo australiano considera que estas redes sociais mantêm políticas para evitar perder utilizadores.

De acordo com as conclusões de um relatório sobre segurança online, há "más práticas", a este respeito. Estas incluem permitir tentativas ilimitadas para superar os comprovativos de idade e a sugestão de que tentem novamente "após declararem ser menores de idade", pode ler-se.

A justiça australiana poderia impor multas num valor até 49,5 milhões de dólares australianos (29,7 milhões de euros).

De referir, por outro lado, que as redes sociais X, Threads, Twitch, Reddit e Kick estão a cumprir as restrições impostas.